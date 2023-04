Calciomercato Milan, clamoroso retroscena su Milinkovic: le ultime

Calciomercato Milan, patto segreto tra Lotito e Milinkovic-Savic: i rossoneri continuano ad osservare interessati

Come riferisce Il Messaggero, Milinkovic-Savic ha definitivamente declinato la proposta di rinnovo della Lazio e dunque con un contratto in scadenza a giugno 2024 l’addio in estate appare.

Il serbo, sul quale è vivo l’interesse del calciomercato Milan, ha stretto però un patto con Lotito: per salutare al meglio serve la Champions League.