Calciomercato Milan, la Champions League può fare la differenza: i rossoneri hanno un obiettivo

Calciomercato Milan, il passaggio agli ottavi di finale di Champions League può cambiare le sorti dei rossoneri

Il Milan per fare cassa, oltre al calciomercato in uscita, ha un’altra possibilità: quella di accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Per farlo i rossoneri devono qualificarsi tra le prime otto in classifica.

Questo traguardo porterebbe nelle casse del club 15 milioni di euro, una somma che permetterebbe alla società di avere maggiore liquidità. Per raggiungerli però è chiamato a fare due vittorie con Girona e Dinamo Zagabria.