Rinnovo Maignan Milan: cresce l’OTTIMISMO per il buon esito dell’operazione, ecco quando può entrare nel VIVO! Le CIFRE e i DETTAGLI sul futuro del portiere

Secondo qunato riportato da calciomercato.com, si va avanti con fiducia per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan.

Il dialogo tra le parti va avanti con un grande spirito costruttivo, entrambe vogliono arrivare a un accordo a stretto giro di posta e c’è grande ottimismo per il buon esito dell’operazione. L’iniziale richiesta si aggira sugli otto milioni di euro ma c’è margine per trattare. Il club rossonero crede che raddoppiare l’attuale ingaggio da 2,8 milioni di euro sia il giusto premio per il francese. La sensazione che è la trattativa possa concludersi a circa 6 milioni a stagione, bonus compresi.