Calciomercato Milan, la stoccata di Orlando non passa inosservata! Che frecciata alla dirigenza rossonera

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa stoccata di Massimo Orlando: c’entrano Walker ed Emerson Royal, dichiarazioni incredibili

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha duramente criticato le ultime mosse del calciomercato Milan, in particolare l’imminente arrivo di Kyle Walker con conseguente partenza di Emerson Royal.

PAROLE – «Emerson Royal non può giocare nel Milan. Ma il problema non è solo lui. Vuoi prendere Walker e pensi di risolvere i problemi? Per me il Milan non arriverà in Champions».