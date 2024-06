Calciomercato Milan, gli esuberi valgono quasi 20 milioni: il piano di Moncada per questi DUE giocatori in vista della sessione estiva

Si potrebbero totalizzare quasi 20 milioni di euro da Origi, Saelemaekers e Ballo-Tourè. Un tesoretto importante che potrebbe essere utilizzato per altri colpi nella prossima sessione del calciomercato Milan.

L’ex attaccante del Bologna e Origi non hanno futuro con Fonseca e Moncada proverà a piazzarli in questa sessione. Come riportato da CalcioeFinanza, il contratto di Saelemaekers scade nel 2026 e il suo costo complessivo è di circa 15 milioni di euro. Invece per Origi si parla di una cifra intorno ai 5,2 milioni di euro.