Calciomercato Milan, non solo Gimenez per l’attacco: c’è un opzione last minute

Calciomercato Milan, l’obiettivo primario per l’attacco sembrerebbe Santiago Gimenez. Resta però aperta una chance

Quello di Santiago Gimenez è il nome più caldo per l’attacco del Milan. Il club avrebbe già trovato un accordo fino al 2028 con il giocatore ed ora spera di trovare il sì del Feyenoord.

Nel frattempo, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe riaccendersi in extremis negli ultimi giorni di calciomercato la pista che porta a Joao Felix. Non trova spazio nel Chelsea e qualora non dovessero trovare una soluzione per lui potrebbe partire in prestito all’ultimo minuto, sempre nel caso in cui fosse ancora libero uno slot dei prestiti per i blues.