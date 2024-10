Calciomercato Milan, questo giocatore è a rischio cessione! L’annuncio spiazza i tifosi

Calciomercato Milan, questo giocatore è a rischio cessione! Quest’annuncio ha spiazzato i tifosi: le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan potrebbe infuocarsi nella sessione invernale. I deludenti risultati raccolti fino ad ora stanno infatti spingendo la società a svolgere molte valutazioni sulla rosa.

Come riportato da Marco Guidi di La Gazzetta dello Sport, in inverno, potrebbe essere ceduto Okafor. Tutto l’ambiente si aspetta un qualcosa in più dallo svizzero che, solo un anno fa, è stato acquistato per 18 milioni di euro dal Salisburgo.