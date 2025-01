Condividi via email

Calciomercato Milan, rivelazione clamorosa su Okafor: non è saltata la cessione al Lipsia solo per le visite mediche

Come riferito da Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X, il Lipsia ha annullato l’accordo con il calciomercato Milan per il prestito di Okafor.

La grande novità è che, però, potrebbe essere accaduto non solo per le sue condizioni fisiche. Alla base potrebbero anche esserci degli accordi non a pieno trovati tra giocatore, il club e il procuratore.