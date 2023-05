Calciomercato Milan, concorrenza della Juve per il top player

Calciomercato Milan, la Juventus fa sul serio per Milinkovic-Savic: prima offerta alla Lazio per il centrocampista

Aumenta la concorrenza per Milinkovic-Savic, obiettivo del calciomercato Milan. Come riporta Il Messaggero infatti, la Juve avrebbe formulato una prima offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic: 25 milioni di euro più bonus.

Lotito ha rifiutato mentre Maldini resta sullo sfondo in attesa di capire l’evolversi della situazione.