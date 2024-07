Calciomercato Milan: questa RIVALE insiste per Javi Guerra, spunta la prima offerta al Valencia! Le ULTIME sul futuro del centrocampista che piace anche ai rossoneri. I dettagli

Secondo quanto riportato da AS, Javi Guerra è definitivamente esploso e diversi club hanno mostrato interesse nel corso delle ultime settimane di calciomercato, tra cui il Milan.

Il centrocampista classe 2003 piace anche a Napoli, Barcellona e Girona, ma solo il Girona ha presentato un’offerta ufficiale al Valencia di 18 milioni di euro. La richiesta è un po’ più alta, ma non di parecchio. E così ad oggi il club spagnolo risulta essere la squadra in pole position per assicurarsi le prestazioni di Guerra.