Calciomercato Milan: occasione a ZERO dalla Spagna, lui può essere il dopo Kjaer

Il calciomercato Milan studia anche un colpo in difesa. In tal senso dalla Spagna può arrivare l’erede di Kjaer

L’erede di Kjaer arriva dalla Spagna? Il calciomercato Milan si muove in vista della sessione estiva anche per sostituire il danese che non ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri.

In tal senso Stando a ‘Todofichajes’, il club di Gerry Cardinale è al lavoro per mettere le mani sul cartellino di Inigo Martinez. Il classe ’91 è sulla lista d’uscita del Barça, Per il portale ispanico, la società del presidente Laporta è disposto a cederlo gratis pur di liberarsi del suo stipendio, che è di circa 9,3 milioni di euro lordi, rescindendo così un contratto valido fino al giugno 2025.