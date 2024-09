Calciomercato Milan, che opportunità a PARAMETRO ZERO per Furlani: il top va in SCADENZA. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione. La dirigenza, appresa l’entità dell’infortunio di Bennacer, ha comunque deciso di non acquistare nessuno, puntando così sui giovani presenti in rosa.

Per quanto riguarda la prossima stagione, però, Furlani rimane molto vigile, soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2025. Jonathan David, sicuramente, è il giocatore più appetibile. Il canadese, infatti, non ha ancora trovato l’accordo con il Lille per il rinnovo.