Rabiot Milan, pronto un altro TENTATIVO per il centrocampista: i tifosi SOGNANO il colpo ma… Il PUNTO sull’ex Juve

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, il Milan ha fatto un altro tentativo per portare Adrien Rabiot in rossonero in queste ultime ore di calciomercato.

Prima di affondare per il centrocampista ex Juve bisognerà lavorare sulla cessione di Bennacer: il francese potrebbe arrivare solo una volta delineato l’addio dell’algerino. Inoltre, i contatti sono ripresi, proprio dopo che l’Atletico Madrid si è fatto avanti per l’algerino, ma le richieste di ingaggio del francese continuano ad essere alte.