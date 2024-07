Calciomercato Milan: Newcastle su Thiaw ma… Questo aspetto sta tranquillizzando (per ora) i tifosi, ecco cosa succede

Nell’edizione di Sky dedicata al calciomercato si è parlato anche di Malick Thiaw, per il quale il Newcastle sembra essere tornato fortemente in corsa. L’aspetto che tranquillizza, però, è che per ora non c’è stata nessuna offerta e non c’è nessuna trattativa impostata.

Bisogna capire a quanto si spingeranno gli inglesi e quanto servirà per convincere il Diavolo (che vuole tenersi il giocatore). Dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per il difensore, attorno ai 35/40 milioni di euro, ecco che la dirigenza potrebbe prenderla in considerazione.