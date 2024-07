Kiwior Milan, nessuna offerta da questa RIVALE per l’obiettivo rossonero! La VERITA’ sul futuro del difensore polacco in vista della prossima stagione. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’Arsenal non ha ricevuto alcun approccio da parte dell’Inter per Jakub Kiwior, obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Inoltre, non c’è nemmeno l’accordo con il difensore polacco. Dunque, Kiwior resta sul mercato ma l’Arsenal ora vuole il trasferimento a titolo definitivo o il prestito con clausola obbligatoria.