Musah Milan: assalto rossonero, ecco la prossima mossa! ULTIME. Il giocatore ha detto sì al trasferimento, ora la trattativa con il Valencia

Il Milan, con i 70 milioni ottenuti dalla cessione di Sandro Tonali, ha puntato molto su ricostruire il centrocampo e dare a Stefano Pioli diversi uomini. Arrivato Loftus-Cheek, in arrivo Reijnders, Furlani vuole chiudere anche l’operazione Yunus Musah: giocatore che piace per giovane età e per passaporto. Come Pulisic, ha passaporto statunitense, in segno di continuità con la nazionalità della proprietà del Milan.

Giocatore e rossoneri hanno già l’accordo: il centrocampista ha detto sì al Milan per due milioni a stagione. Ora c’è da trattare con il Valencia. Il Milan ha offerto 15 milioni, il Valencia ne chiede 25. Questa settimana, però, i rossoneri vogliono dare un’accelerata: nuova offerta che si avvicini ai 25, sull’ordine dei 18 milioni. Così, bisognerebbe attendere solo la risposta del club spagnolo, facendo leva sulla volontà di Musah di indossare la maglia rossonera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.