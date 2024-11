Calciomercato Milan, occhi puntati in Spagna: pressing per questo giocatore. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

A circa un meso dall’inizio del calciomercato il Milan ha messo nel mirino un altro giocatore. Come riportato da Relevo i rossoneri sarebbero sulle tracce del difensore del Valencia Cristhian Mosquera.

Il club spagnolo, per il difensore classe 2004, pretende una cifra importante. Per il giocatore in scadenza nel 2026, infatti, la richiesta iniziale sarà di 35 milioni di euro, una cifra che il Milan proverà sicuramente ad abbassare.