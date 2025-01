Calciomercato Milan, strategia decisa: il pupillo di Moncada a gennaio o a giugno! I tifosi prendono nota

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno deciso la propria strategia: Mosquera, pupillo di Moncada, a Milanello tra gennaio e giugno

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione presa per il proprio reparto difensivo.

In questi giorni sono proseguiti i contatti per Cristhian Mosquera, centrale classe 2004

del Valencia, molto apprezzato in via Aldo Rossi. Gli spagnoli sono sempre restii alla cessione a gennaio, ma d’altronde il Milan, dovesse restare Tomori, non avrebbe fretta di accelerare la trattativa. Il discorso, insomma, resterebbe comunque vivo per giugno. E con il rischio retrocessione (il Valencia è penultimo in Liga) e senza rinnovo (il contratto ha data di scadenza 30 giugno 2026), Mosquera potrebbe persino costare meno in estate.