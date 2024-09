Calciomercato Milan, Moretto SVELA: «LUI non voleva ASSOLUTAMENTE lasciare Milanello». Il RETROSCENA

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha svelato un clamoroso retroscena su Rafael Leao: i dettagli

Matteo Moretto ha svelato un retroscena importante sul calciomercato Milan relativo a Rafael Leao:

PAROLE – «Dalle informazioni che ho, il nome di Rafael Leao accostato al Barcellona negli ultimi giorni di calciomercato è stato tanto rumore senza molto dietro. Non c’era nulla di concreto. Innanzitutto, e soprattutto, Leao voleva restare al Milan. In secondo luogo, non aveva alcuna intenzione di cambiare squadra nelle fasi finali del calciomercato. Terzo: il Milan non ha intenzione di vendere uno dei migliori nelle fasi finali del mercato. Quarto: Leao ha una clausola da 175 mln, e senza dubbio il Milan chiederebbe un sacco di soldi, e negli ultimi giorni di mercato, ancora di più. Avrebbero chiesto il mondo».