Calciomercato Milan, Moretto conferma tutto! Operazione chiusa, lascia Milanello

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, conferma la chiusura dell’operazione Okafor col Lipsia

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato la chiusura dell’operazione Noah Okafor tra il Lipsia e il calciomercato Milan. Questi i dettagli:

PAROLE – «Esclusiva confermata. Fatta per Noah Okafor al Lipsia. Si chiude in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Il calciatore svizzero si trasferisce domani in Germania per sostenere le visite mediche».