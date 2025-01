Calciomercato Milan, retroscena Moncada! C’entra Tomori, lo scenario spiazza completamente i tifosi

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Moncada: il DT rossonero ha provato a prendere Mosquera dal Valencia. Ultime

Intervistato da calciomercato.it, il giornalista Marco Guidi ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Sappiamo che la posizione di Tomori non è così salda nel dire che il 4 febbraio sarà al Milan. Dipenderà dai tipi di offerte, non si accetteranno prestiti condizionati, ma solo con obbligo. A Conceicao però va presentata una valida alternativa. Il Milan sta sondando il mercato per capire chi poter prendere. Il primo nome era Mosquera, ma il Valencia non lo lascia partire, anche per la situazione di classifica. Moncada soprattutto lo aveva trovato come possibile sostituto. Ma io mi aspetto altre sorprese».