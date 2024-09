Calciomercato Milan, SVOLTA Nico Paz! Moncada in PRESSING, cosa può succedere a gennaio

Calciomercato Milan, svolta Nico Paz! Moncada in pressing sul talento spagnolo del Como classe 2004: le ultime

Come riferito dai media spagnoli, il calciomercato Milan si sta già muovendo in vista della sessione di gennaio. In questo senso Moncada stravede per Nico Paz, talento classe 2004 in forza al Como ed ex Real Madrid.

Non si è ancora parlato di cifre ma l’intenzione della dirigenza rossonera sarebbe quella di tentare l’affondo già a gennaio per bruciare la concorrenza. Prossimi mesi decisivi