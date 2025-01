Calciomercato Milan, il Diavolo sorride! Il top club si ritira dalla corsa al top player

Calciomercato Milan, i rossoneri possono sorridere: il Monaco si ritira dalla corsa a Marcus Rashford. Tutti gli aggiornamenti

Come riportato da Foot Mercato, il calciomercato Milan può sorridere nella corsa a Marcus Rashford.

Il Monaco non pensa a Marcus Rashford. Contrariamente alle informazioni svelate da The Telegraph ieri, siamo in grado di dire che l’AS Monaco non ha come obiettivo Rashford per questo inverno. Nelle ultime ore il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito secco dell’inglese classe ’97.