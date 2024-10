Calciomercato Milan, consiglio di Maldini? «Questo giocatore è merce rara!»

Calciomercato Milan: Maldini, leggenda rossonera e papà di Daniel, in un’intervista ha fatto trasparire tutta la sua stima nei confronti di questo giocatore

Intervistato da TV12 Paolo Maldini, ex dirigente del Milan, ha raccontato tutta la sua emozione per l’esordio del figlio Daniel in Nazionale e elogiato il calciatore di proprietà dell’Udinese Lorenzo Lucca. L’attaccante, così come suo figlio, ha giocato lunedì i primi minuti in Nazionale.

MALDINI SU LUCCA – «Lorenzo Lucca? E’ merce rara, un centravanti di altri tempi »