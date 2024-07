Calciomercato Milan: doppio INDIZIO sul futuro di Lukaku, la VERITA’ sul Napoli

Il futuro di Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan, resta un rebus. In tal senso un doppio indizio lo allontana dal Chelsea

Il Chelsea è volato negli Stati Uniti per una tournée. Tra i 28 convocati non c’è Romelu Lukaku. Rientrato dal prestito alla Roma e reduce da un Euro 2024 non esaltante, il centravanti belga (classe 1993) non rientra nei piani del club inglese, deciso a venderlo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Il prezzo fissato dal Chelsea non spaventa il Napoli, dove Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte. Lukaku ha messo un like all’ultimo post su Instagram del tecnico italiano. Come riportato da Calciomercato.com l’ultimo nodo da sciogliere è legato alla cessione di Victor Osimhen al Paris Saint-Germain.