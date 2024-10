Calciomercato Milan, Furlani allunga la lista degli esuberi? C’è un nome inaspettato, tifosi spiazzati

Calciomercato Milan, si allunga la lista degli esuberi: oltre a Jovic, Chukwueze e Okafor può essere ceduto anche Malick Thiaw

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, può allungarsi nel calciomercato Milan la lista degli esuberi possibili partenti già nel prossimo mese di gennaio.

Jovic e Chukwueze con le valigie in mano. Rischia pure Okafor. Il nigeriano deve cambiare passo o può essere ceduto anche in prestito. Al giusto prezzo non è escluso l’addio di Thiaw: i difensore ha tre mesi per tenersi il club rossonero.