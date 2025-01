Calciomercato Milan, che sgarbo del Lipsia: sorpasso per l’obiettivo e affare in chiusura. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il calciomercato Milan è sempre più nel vivo. Come riportato da Sky Sport DE in Germania è arrivato un aggiornamento molto importante per quanto riguarda il giovane Gomis.

Il Lipsia sta spingendo per chiudere la trattativa per il giovane esterno classe 2006 del Caen. Sul giocatore francese, che ha il contratto in scadenza, ci sarebbero anche il Milan e l’Aston Villa