Calciomercato Milan, l’indiscrezione su Leao gela i tifosi! Messaggio agli agenti e clima infuocato

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro di Rafael Leao: il portoghese vorrebbe cambiare aria già a gennaio

Clamorosa rivelazione fatta da Tuttosport su Rafael Leao in ottica calciomercato Milan, con l’esterno sempre più scontento del trattamento riservatogli da Fonseca che non lo ritiene più imprescindibile.

Ovviamente Rafa non può essere felice e non vuole assolutamente continuare così: per questo motivo, come riporta stamattina Tuttosport, il numero 10 del Diavolo avrebbe dato mandato a chi lo rappresenta di tenere monitorata la situazione già per gennaio a meno che non cambino le cose con Fonseca o che non cambi la guida tecnica.