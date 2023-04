Calciomercato Milan, Lotito mette alla porta Milinkovic: le ultime

Calciomercato Milan, Lotito ha deciso di cedere Milinkovic in estate per 40 milioni di euro: i rossoneri rimangono alla finestra

Come riferito da Il Messaggero, in virtù di un contratto in scadenza nel 2024 e un bilancio chiuso in rosso, almeno per quanto riguarda la semestrale, Claudio Lotito, presidente della Lazio, avrebbe deciso di cedere Milinkovic-Savic per una cifra pari a 40 milioni di euro.

Sul serbo resta vigile il Milan: Maldini potrebbe tornare alla carica in estate cercando di chiudere un’operazione che era già stata impostata nel 2018.