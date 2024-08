Calciomercato Milan, Koopmeiners NON si allena: l’Atalanta ha preso questa decisione. Le ultimissime sull’interesse per l’olandese

Come svelato da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri Teun Koopmeiners non si è allenato con l’Atalanta e starebbe spingendo per un trasferimento, visto il grande interesse nei suoi confronti da parte della Juventus.

Forte presa di posizione da parte del giocatore che era stato accostato anche al mercato Milan. Il malumore del giocatore nascerebbe dal fatto che, la scorsa estate, il club bergamasco gli avrebbe promesso che sarebbe stato ceduto. Adesso, in un modo o nell’altro, bisognerà trovare una soluzione.