Calciomercato Milan: una RIVALE in meno per Kiwior, SMENTITI gli accordi con l’Arsenal

Il calciomercato Milan continua a muoversi per un colpo in difesa. In tal senso potrebbe esserci una rivale in meno per Kiwior

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non ci sarebbe nessun contatto in corso tra Inter ed Arsenal per Jakub Kiwior. Il club londinese non ha infatti ricevuto neanche una richiesta di informazione da parte dei nerazzurri per il difensore polacco che piace anche al Milan.

Per i Gunners l’ex Spezia resta sul mercato, soprattutto con l’arrivo di Calafiori, ma solo in un’operazione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.