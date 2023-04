Calciomercato Milan, un ex si propone: il retroscena

Calciomercato Milan, Franck Kessié è tornato ad offrirsi ai rossoneri dopo il tentativo dello scorso gennaio: no secco di Maldini

Come riportato dai media spagnoli, Franck Kessié, nonostante un periodo in ripresa al Barcellona rispetto al deludente avvio, si sarebbe offerto nuovamente ai rossoneri per il prossimo calciomercato Milan.

No secco di Paolo Maldini: il DT considera quello con l’ex Atalanta un capitolo definitivamente chiuso.