Calciomercato Milan: ci SIAMO per Kean alla Fiorentina! Tutte le CIFRE e i DETTAGLI dell’affare

Il futuro di Kean, accostato al calciomercato Milan, è vicino a definirsi. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare tra Juve e Fiorentina

L’attaccante della Juventus Moise Kean, accostato in passato anche al calciomercato Milan, è a un passo dalla Fiorentina: a riferirlo è Alfredo Pedullà che sui social fornisce alcuni dettagli sulla trattativa. Cifre e dettagli sull’attaccante bianconero che è pronto a trovare un altro ex Juve in panchina, Raffaele Palladino.

LE ULTIME – Kean alla Fiorentina in dirittura. Alla Juventus 13 milioni più 3 di bonus. L’attaccante firmerà un quinquennale da 2,2 milioni a stagione più bonus