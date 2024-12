Calciomercato Milan, che stoccata di Capello: «Perché non tenersi Kalulu e Saelemaekers?». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Fabio Capello, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha criticato alcune mosse del calciomercato Milan.

PAROLE – «Oggi viene usato largo Musah per dare solidità alla squadra. Ma a quel punto, non era meglio Saelemaekers, che lo stesso Fonseca – allenatore del Milan – aveva detto di voler trattenere appena prima dell’inizio del campionato? Mi sa proprio che Paulo non sia stato molto ascoltato…».