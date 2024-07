Calciomercato Milan: Khephren Thuram resta un obiettivo FORTE, i bianconeri preparano la STRATEGIA

Khephren Thuram, accostato anche al calciomercato Milan, è un obiettivo forte della Juventus. La strategia bianconera

Il futuro di Khephren Thuram, accostato anche al calciomercato Milan, resta da decidere. Valentina Mariani, intervenuta a Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa che lo vede come un obiettivo forte della Juventus:

LE PAROLE – «La Juve non lo molla. È l’obiettivo forte in queste ore per il calciomercato bianconero, la trattativa è confermata è reale, la volontà della Juventus è quella di girare il tesoretto incassato dalla cessione di Kean»