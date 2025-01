Calciomercato Milan, sfida aperta con la Juventus: l’obiettivo è il giocatore del PSG. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il calciomercato Milan sta entrando nel vivo. La dirigenza rossonera à pronta in questo mese ad effettuare qualche colpo per rinforzare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao. Come riportato dal Giornale un giocatore che piace molto è Kolo Muani.

Il francese in forza al PSG, però, è anche un obiettivo della Juventus: la sfida tra le due società, dunque, è aperta.