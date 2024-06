Calciomercato Milan, il TOP CLUB non si arrende per Koopmeiners! La SITUAZIONE

Calciomercato Milan, Koopmeiners sempre più lontano: la Juventus insiste per il centrocampista olandese dell’Atalanta

Il calciomercato Milan sembra ormai tagliato definitivamente fuori dalla corsa a Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta primo obiettivo della Juve per la prossima stagione.

I bergamaschi chiedono 60 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbe ricavare in larga parte dalla cessione di Soulé per poi abbassare ulteriormente la parte cash inserendo nell’affare Huijsen, calciatore particolarmente gradito a Gasperini. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se l’affare andrà in porto.