Calciomercato Milan, MESSAGGIO di Jovic ad Ibrahimovic! Resta a Milanello? Cosa FILTRA

Calciomercato Milan, messaggio di Luka Jovic ad Ibrahimovic: rifiutati due club stranieri, permanenza più vicina

Come riferito da Nicolò Schira, Luka Jovic potrebbe presto uscire dai radar in uscita del calciomercato Milan nonostante le tante voci che lo vorrebbero lontano da Milanello entro la fine dell’attuale sessione estiva. L’ultimo aggiornamento non lascia dubbi:

PAROLE – «Luka Jovic ha rifiutato due offerte di club stranieri. L’attaccante è orientato a restare al Milan».

I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se effettivamente Jovic farà parte della rosa di attaccanti a disposizione di Fonseca.