Calciomercato Milan, l’attaccante lascia Milanello a gennaio: contatti in corso, firma con loro

Calciomercato Milan, Luca Jovic può lasciare il club rossonero già nella sessione di gennaio: contatti in corso col Torino

Come riportato da calciomercato.com, Luka Jovic è pronto a lasciare il calciomercato Milan già a gennaio:

PAROLE – «Dopo una stagione buona da vice-Giroud, Jovic sperava di poter avere spazio nel Milan di Fonseca. L’attaccante serbo però è finito subito in un girone dantesco,‘quello del purgatorio. Prima l’esclusione dalla lista Champions League, poi qualche panchina di troppo fino ai problemi di pubalgia con susseguente operazione. Ora per Luka si avvicina sia il ritorno in campo che il mercato di gennaio dove quasi sicuramente cambierà maglia: Vanoli vuole puntare su di lui al Torino, contatti in corso».