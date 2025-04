Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo taglia! Lascia Milanello a giugno, calciatore già avvisato

Condividi via email

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha già scelto il destino di Joao Felix: il portoghese tornerà al Chelsea e non verrà trattenuto

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan, in vista della prossima estate, ha già deciso il destino di Joao Felix, arrivato in prestito secco dal Chelsea nella sessione invernale e destinato alla panchina nel derby di questa sera contro l’Inter.

Il portoghese rientrerà a Londra per poi partire nuovamente: la destinazione più probabile è il Galatasaray ma non va esclusa neanche la pista Arabia Saudita.