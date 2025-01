Calciomercato Milan, la decisione del Chelsea gela Furlani! C’entra Joao Felix, comunicazione al Diavolo

Calciomercato Milan, il Chelsea è poco propenso a cedere in prestito Joao Felix a gennaio nonostante il grande lavoro di Jorge Mendes

Come riportato da calciomercato.com, si complica per il calciomercato Milan la pista che porta a Joao Felix:

PAROLE – «Nonostante il grande pressing alzato da Jorge Mendes dal Chelsea non é ancora arrivata un’apertura alla cessione in prestito per Joao Felix. Da un lato i Blues ritengono che sia strategicamente poco utile cedere a titolo temporaneo un giocatore nel pieno della maturità calcistica e sul quale sono stati investiti ben 52 milioni la scorsa estate. Dall’altro, allo stato attuale, il club londinese ha un solo slot libero per le cessioni a titolo temporaneo. Il dialogo tra le parti è ancora in piedi e sono attesi sviluppi nelle prossime ore. Anche perché il tempo stringe e il Milan deve agire anche con una certa celerità».