Calciomercato Milan, pressing del Valencia per Jimenez: l’idea del club rossonero è chiara. Le ultimissime notizie sulla squadra

Il calciomercato Milan, nella sessione invernale, sarà molto movimentato sia in entrata che in uscita. Sul fronte cessioni il giornalista Longo ha rilasciato un importantissimo aggiornamento sul giovane Jimenez.

Il Valencia ha sondato il terreno per una cessione in prestito di Jiménez: il Milan, al momento, non apre. Domani sarà convocato da Fonseca per la Coppa Italia. Lo spagnolo, attualmente, è un perno fisso del Milan Futuro.