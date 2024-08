Calciomercato Milan, Giuntoli CONTATTA Furlani! C’è la richiesta per un TITOLARISSIMO, clamorosa INDISCREZIONE

Calciomercato Milan, Giuntoli all’assalto dei rossoneri per Pierre Kalulu: il francese è cedibile solo per un’offerta molto alta

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juventus ha bussato nelle ultime ore al calciomercato Milan mostrando un concreto interesse per Pierre Kalulu, difensore francese del Milan in scadenza di contratto a giugno del 2027.

Il calciatore è sensibile alla destinazione bianconera ma i rossoneri lo cederebbero solo per un’offerta importante e a titolo definitivo non considerandolo attualmente sul mercato. La situazione è da monitorare.