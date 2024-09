Calciomercato Milan, INDIVIDUATO da Moncada l’obiettivo per la MEDIANA: ecco di chi si tratta e le CIFRE dell’affare

Come riportato da PianetaMilan.it, è già Calciomercato Milan con i rossoneri che puntano a rinforzare la mediana. L’infortunio di Benncaer ha, infatti, lasciato un posto libero a centrocampo. Fofana e Reijnders sono al momento i titolari imprescindibili e Loftus-Cheek viene spesso inserito per giocare più nella trequarti.

Rimane solo Musah come sostituto e il giovanissimo Zeroli, per questo Moncada e Ibrahimovic sono già a lavoro sul mercato. L’obiettivo individuato è Lucas Gourna-Douath del Salisburgo, classe 2003 arrivato in Austria nell’estate del 2022. Il giocatore apprezzerebbe la destinazione e il club chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro.