Calciomercato Milan, incontro col Newcastle! Gli inglesi puntano Thiaw: Furlani ha chiesto informazioni per Trippier. E su Tomori... ULTIME

Calciomercato Milan, incontro col Newcastle! Gli inglesi puntano Thiaw: Furlani ha chiesto informazioni per Trippier. E su Tomori… Le ULTIMISSIME

Incontro tra il Newcastle e il mercato Milan nelle ultime ore. Come riportato da Matteo Moretto su X, si è parlato di Thiaw e non di Tomori mentre per i rossoneri è spuntato il nome di Trippier.

MATTEO MORETTO – «Nelle ultime ore Newcastle e Milan hanno avuto un contatto per parlare di Malick Thiaw. Il calciatore tedesco rientra tra i profili apprezzati dal club inglese, che punta a rinforzare il reparto con un difensore centrale. Non si è discusso di Fikayo Tomori. Nei dialoghi tra le parti è stata presa in considerazione anche la situazione di Kieran Trippier ma al momento il tema non avanza. Il Newcastle ha necessità di vendere entro il 30 giugno per questioni di fair play finanziario».