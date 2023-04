Calciomercato Milan, prende quota un’ipotesi dalla Premier. Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero avviato i contatti con Walker, terzino destro del Manchester City in scadenza nel 2024

Spunta un nome nuovo per il calciomercato Milan della prossima estate. Come riportato dal The Telegraph, Maldini e Massara avrebbero avviato i primi contatti con Kyle Walker, terzino destro del Manchester City finito ai margini della squadra di Guardiola.

Il calciatore, 32 anni, ha il contratto in scadenza nel 2024 e per questo potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato.