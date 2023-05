Calciomercato Milan, dall’Inghilterra arrivano conferme sul terzino

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra rilanciano il nome di Walker per il ruolo di terzino destro della prossima stagione

Kyle Walker torna ad essere un nome importante in ottica calciomercato Milan. Come riportato dai media inglesi infatti, Maldini starebbe insistendo col Manchester City per l’esperto terzino.

Col contratto in scadenza nel 2024, il ragazzo non rientra più nei piani di Guardiola e per questo potrebbe rappresentare una ghiotta occasione low cost per il Diavolo.