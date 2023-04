Calciomercato Milan, la strategia di Maldini per Baldanzi

Calciomercato Milan, Baldanzi ha convinto Maldini e Massara nella sfida di venerdì tra Empoli e Milan: la strategia di Maldini

Come riferito da calciomercato.com, Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli, ha convinto Maldini e Massara nella sfida di venerdì a San Siro.

Il ragazzo potrebbe diventare un grande protagonista del calciomercato Milan coi rossoneri che potrebbero versare i 15 milioni di euro richiesti dai toscani per poi lasciare il ragazzo un altro in anno in prestito agli ordini di Paolo Zanetti. Molto dipenderà dal futuro di Brahim Diaz.