Calciomercato Milan, Ibrahimovic svolta in attacco! Ritorno di fiamma, lo prende a gennaio

Calciomercato Milan, Ibrahimovic è pronto a rinforzare l’attacco nel mese di gennaio: ritorno di fiamma per Skov Olsen

Skov Olsen è stato un osservato speciale del mercato Milan nella partita di ieri pomeriggio contro il Brugge, visto che partirà titolare. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport spiegando che l’ex esterno del Bologna è un obiettivo per gennaio.

I rapporti tra le due società sono stretti dopo l’affare De Ketelaere del 2022 e in Belgio il danese si è scoperto cannoniere segnando segnato ben 45 gol in 109 partite. Valutazioni in corso.