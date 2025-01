Calciomercato Milan, Ibrahimovic accelera! Super offerta sul piatto, le cifre lasciano di sasso

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole portare a Milanello Santiago Gimenez: offerta da urlo al Feyenoord. I dettagli

Come riferito da Foot Mercato, il calciomercato Milan starebbe accelerando in maniera decisa per quanto riguarda il possibile arrivo di Santiago Gimenez a Milanello.

Discussioni in corso tra Milan e Feyenoord per Santiago Gimenez. Da fonte olandese viene menzionata una somma tra 35 e 40 milioni di euro per il trasferimento. Il Marsiglia, che aveva messo il giocatore in cima alla lista, è distanziato.